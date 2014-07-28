Сотні тисяч мусульман святкують Ураза-Байрам на вулицях Москви

Очікується, що спільні молитви в мечетях російської столиці відвідають приблизно 230 тисяч вірян, повідомляє Фонтанка.ру.

Читайте такожМечеть у Сімферополі закидали «коктейлями Молотова» і завдали фашистську свастикуВ Підмосков'ї розташовані ще 29 майданчиків для святкового моління, покликані розвантажити московські мечеті. Вони розташовані в Балашисі, Звенигороді, Наро-Фомінську, Одінцовому, Воскресенську, Домодєдово, Можайську та інших містах.

Також сьогодні в Росії святкують річницю хрещення Русі.