Сотні тисяч мусульман святкують Ураза-Байрам на вулицях Москви

13:18, 28 липня 2014
Світ
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Свято закінчення посту в священний місяць Рамадан - Ураза-байрам - у Москві 28 липня 2014 року святкують у шести мечетях.

В Москве празднуют Ураза-Байрам / Илья Варламов, zyalt.livejournal.com

Очікується, що спільні молитви в мечетях російської столиці відвідають приблизно 230 тисяч вірян, повідомляє Фонтанка.ру.

Читайте такожМечеть у Сімферополі закидали «коктейлями Молотова» і завдали фашистську свастикуВ Підмосков'ї розташовані ще 29 майданчиків для святкового моління, покликані розвантажити московські мечеті. Вони розташовані в Балашисі, Звенигороді, Наро-Фомінську, Одінцовому, Воскресенську, Домодєдово, Можайську та інших містах.

Також сьогодні в Росії святкують річницю хрещення Русі.

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