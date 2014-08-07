У прес-службі Путіна не підтвердили інформацію про його екстрене звернення - ЗМІ
16:50, 07 серпня 2014Світ
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У коментарі російським ЗМІ не підтвердили інформацію про нібито екстрене звернення Путіна сьогодні ввечері.
REUTERS
Прес-служба Володимира Путіна та прес-служба Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК) не підтверджують інформацію про екстрений ефір президента Росії.
«У нас немає такої інформації», - повідомили «Русской службе новостей» в управлінні прес-служби та інформації президента РФ.
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«Мені нічого про це не відомо, звертайтесь до адміністрації президента», - повідомила співробітник прес-служби ВДТРК.
Нагадаємо, в мережі Інтернет з'явилася інформація, що сьогодні, 7 серпня, о 18:30 (мск) відбудеться екстрене включення Володимира Путіна на телеканалі «Росія».
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