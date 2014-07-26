Білий дім назвав Володимира Путіна винним у катастрофі Boeing-777

Джош Ернест пояснив, що оскільки авіалайнер був збитий ракетою, запущеною з території, контрольованої проросійськими сепаратистами, тому россійський президент винен у цій трагедії, передає радіо "Свобода" з посиланням на Reuters, який підкреслює, що за період нинішньої кризи Білий дім ще не виступав з настільки жорсткими оцінками на адресу Кремля.

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Мартін Демпсі заявив, що у зв'язку з розвитком обстановки на сході України американським військовим доводиться "обтрушувати пил з планів, що не використовувалися десятиліттями".