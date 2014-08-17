Кількість загиблих через повені та зсуви у Непалі зросла до 85 осіб, у Китаї - до 30

Щонайменше 85 осіб загинули в Непалі через повені та зсуви, ще понад 100 зникли безвісти за останні три дні.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує представників місцевої влади.

Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 142 зниклих без вісті.

«Ми виявили 85 тіл, 54 людини отримали поранення через зсуви і повені, тривають пошуки 113 осіб», - заявив агентству начальник управління по боротьбі зі стихійними лихами Ядав Прасад Коїрала. Повідомляється, що через розмиті дороги влада може доставити постраждалим тільки тенти і медикаменти за допомогою вертольотів.

Причиною повеней і зсувів стали зливові дощі, які тривають з середи. Як повідомляє МВС країни, стихія торкнулася 25% з 75 районів Непалу.

Читайте такожЗбиток від повені в Сербії оцінили в €1 млрдВодночас майже 27 людей загинули на півдні Китаю в результаті сильних дощів і повеней, 84 тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Про це передає агентство Сіньхуа з посиланням на міністерство цивільної адміністрації КНР.

Повідомляється, що 18 людей загинули в провінції Гуйчжоу, сім - в Цзянсі і двоє - в провінції Фуцзянь.

З понеділка по четвер в провінціях Фуцзянь, Цзянсі, Хунань, Гуандун, Січуань, Гуйчжоу і Гуансі-Чжуанському автономному районі пройшли сильні дощі. В результаті постраждали 770 тисяч осіб, причому більшість - 379 тисяч - в провінції Гуйчжоу, де також були зруйновані понад дві тисячі будинків і знищені 4,5 тисячі гектарів зернових.

За даними міністерства, економічні втрати від повеней в регіоні склали 2,28 мільярда юанів.