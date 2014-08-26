43 людини загинули в результаті серії вибухів в Іраку

Один вибух стався в шиїтській мечеті в східній частині Багдада, загинули 11 осіб. Ще п'ять людей стали жертвами кількох вибухів в сунітських районах столиці Іраку, передає Радіо Свобода.

У південній частині Іраку, біля шиїтської мечеті в місті Кербела при двох вибухів загинули 12 осіб, ще 11 людей стали жертвами двох вибухів у Хіллі.

Напади сталися через три дні після того, як шиїтські бойовики вбили 70 сунітів в мечеті на північний схід від Багдада.

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У понеділок призначений прем'єр-міністром Іраку Хайдер аль-Абаді закликав всі збройні формування і загони, що самостійно діють на території країни, перейти під контроль уряду.

Призначення аль-Абаді було спробою врегулювати міжрелігійні конфлікти і об'єднати іракців перед загрозою з боку екстремістського угрупування "Ісламської держави", яка підняла у червні заколот і захопила великі території на півночі країни.