Російський військовий пожалівся батькам, що не хоче воювати в Україні

У мережі з'явився запис розмови російського військового Олександра з батьками.

У розмові росіянин скаржиться, що його хочуть відправити воювати в Україну. Батьки радять синові скаржитися на стан здоров'я, щоб уникнути необхідності їхати на війну.

"Я розумію ще - за батьківщину. Але це за якусь ср...ну Україну, дурдом", - каже його матір.

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За словами хлопця, з його частини вже відправили 35 осіб і відправка буде продовжуватися.

Олександр наголошує, що в конфлікті з Україною вже беруть участь 10 тисяч військових РФ.

"З Ростова пуляють нашими Градами по Україні вночі", - говорить він матері.

За його словами, багато росіян вже загинули.

Відео Petr Ivashov