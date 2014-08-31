Російський військовий пожалівся батькам, що не хоче воювати в Україні
Хлопець думає писати рапорт перед відправкою на війну.
У мережі з'явився запис розмови російського військового Олександра з батьками.
У розмові росіянин скаржиться, що його хочуть відправити воювати в Україну. Батьки радять синові скаржитися на стан здоров'я, щоб уникнути необхідності їхати на війну.
"Я розумію ще - за батьківщину. Але це за якусь ср...ну Україну, дурдом", - каже його матір.
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За словами хлопця, з його частини вже відправили 35 осіб і відправка буде продовжуватися.
Олександр наголошує, що в конфлікті з Україною вже беруть участь 10 тисяч військових РФ.
"З Ростова пуляють нашими Градами по Україні вночі", - говорить він матері.
За його словами, багато росіян вже загинули.
Відео Petr Ivashov