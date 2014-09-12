США і Канада скасували військові навчання з Росією на Алясці

Про це повідомив у четвер представник Об'єднаного командування повітряно-космічної оборони Північноамериканського континенту Чарльз Марш, пише Радіо Свобода.

За словами Маршу, рішення про скасування навчань було прийнято міністерством оборони США і прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером у зв'язку з ситуацією в Україні.

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