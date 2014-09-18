Косово ввело санкції проти Росії - ЗМІ
Уряд Республіки Косово прийняв рішення про введення санкцій щодо Росії.
Про це заявив 17 вересня заявив міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай, повідомляє Українська правда з посиланням на місцеве видання KosovaPress.
За словами голови МЗС, таке рішення прийнято на знак солідарності з країнами ЄС, США та іншими державами, які у зв'язку з ситуацією в Україні ввели санкції відносно РФ".
"Ми маємо намір підтримати міжнародний порядок, суверенітет і незалежність України. Таким чином Косово прагне показати, що є надійним союзником для євроатлантичних партнерів",- заявив він.
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При цьому дипломат не уточнив, в яких саме областях будуть введені обмежувальні заходи. На сайті косовського уряду також ще немає інформації про введені санкції.
Варто відзначити, що Україна не визнає незалежності Косова, як і раніше, сприймаючи її як частину Сербії. У свою чергу, сербські власті відмовилися вводити санкції щодо РФ.