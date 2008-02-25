У Білорусі знайшли мертвим журналіста «Комсомольської правди»
18:28, 25 лютого 2008Світ
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Слідів насильства на тілі не виявлено
Тіло кореспондента газети «Комсомольська правда в Білорусії» В’ячеслава Ткача виявили у понеділок в лісі під селищем Ждановичи Мінського району, повідомив представник прес-служби УВС Мінської області.
Як сказали в прес-службі, тіло журналіста знайшла жінка, яка вигулювала в лісі собаку. За попередньою версією, причиною смерті стало самогубство на сімейно-побутовому грунті, відзначили в УВС.
«Слідів насильства на тілі не виявлено, а також на місці, де було знайдено тіло, не було ознак бійки або яких-небудь інших насильницьких дій», - сказало джерело.
В УВС Мінської області повідомили, що «у кожному разі вестиметься слідство і будуть досконально з`ясовуватися всі причини смерті Ткача».
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