У Білорусі знайшли мертвим журналіста «Комсомольської правди»

Тіло кореспондента газети «Комсомольська правда в Білорусії» В’ячеслава Ткача виявили у понеділок в лісі під селищем Ждановичи Мінського району, повідомив представник прес-служби УВС Мінської області.

Як сказали в прес-службі, тіло журналіста знайшла жінка, яка вигулювала в лісі собаку. За попередньою версією, причиною смерті стало самогубство на сімейно-побутовому грунті, відзначили в УВС.

«Слідів насильства на тілі не виявлено, а також на місці, де було знайдено тіло, не було ознак бійки або яких-небудь інших насильницьких дій», - сказало джерело.

В УВС Мінської області повідомили, що «у кожному разі вестиметься слідство і будуть досконально з`ясовуватися всі причини смерті Ткача».

Газета.ру