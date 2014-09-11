Прем'єр-міністр і уряд Польщі пішли у відставку
21:25, 11 вересня 2014Світ
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Президент Польщі Броніслав Коморовський офіційно прийняв відставку прем'єр-міністра Дональда Туска та очолюваного ним коаліційного уряду.
REUTERS
Глава уряду попросив членів кабінету продовжувати виконувати свої обов'язки до тих пір, поки прийме присягу новий прем'єр-міністр країни, передає Deutsche Welle.
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Як повідомляв УНІАН, Дональд Туск обраний головою Європейської ради і вступить на цю посаду 1 грудня.
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