Прем'єр-міністр і уряд Польщі пішли у відставку

Глава уряду попросив членів кабінету продовжувати виконувати свої обов'язки до тих пір, поки прийме присягу новий прем'єр-міністр країни, передає Deutsche Welle.

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Як повідомляв УНІАН, Дональд Туск обраний головою Європейської ради і вступить на цю посаду 1 грудня.