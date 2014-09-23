ЗМІ: Японія передумала запрошувати Путіна через події в Україні

Як передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на "Кіодо", тепер державний візіт політика може бути відкладений на весну 2015 року або на ще більш пізніший час.

За даними видання, Вашингтон просив Токіо перенести візит Путіна у зв'язку із загостренням відносин Москви із Заходом на тлі української кризи.

Тим не менш, Абе і Путін мають намір провести переговори в рамках листопадового саміту АТЕС.

Читайте такожНідерландський перекладач відмовився прийняти нагороду з рук ПутінаАбе ще в квітні 2013 року запропонував Путіну відвідати Японію.За дев'ять місяців глава російського Мзс Сергій Лавров підтвердив, що запрошення прийнято.

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії оголосив про намір запровадити пакет санкцій проти Росії.