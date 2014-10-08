У Росії всесвітньо відомій групі місцева прокуратура заборонила виконувати частину пісень

Як встановлено прокуратурою, у репертуарі виступу містилися "три твори, що не мають психолого-лінгвістичного висновку, що могло спричинити порушення законодавства про протидію екстремістській діяльності та законодавства, спрямованого на захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку".

Про це пише ТАСС.

Організатору концерту Наталії Рускіх оголошено застереження і вказано на необхідність виключити з запропонованого до виконання репертуару ці твори, а також не допускати появи на концерті осіб молодше 18 років.

За даними прокуратури, тематика пісень американської групи Cannibal Corpse пов'язана зі смертю, насильством, збоченнями, носить "сатанинський і антихристиянський характер".

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Раніше в Уфі був зірваний запланований на 5 жовтня концерт Cannibal Corpse. Клуб, в якому повинна була виступити метал-група, закрився з технічних причин. Після виступу в Челябінську колектив вирушив до Єкатеринбургу, де в середу має відбутися концерт.

Cannibal Corpse - американська метал-група, заснована в 1988 році в Буффало, штат Нью-Йорк. За свою кар'єру випустила 12 студійних альбомів, один бокс-сет, і один концертний альбом. Групу часто критикували за оформлення альбомів, але музиканти називають це однією з форм мистецтва. Раніше концерти Cannibal Corpse забороняли в Новій Зеландії, Австралії, Кореї і частково в Німеччині.