Газпром заспокоїв ЄС: відключення газу Україні не зачіпатиме поставки до Європи

Євросоюз отримав запевнення «Газпрому», що в разі відключення газу Україні поставки до країн ЄС зачіпатися не будуть. Про це сьогодні заявив офіційний представник Єврокомісії з енергетики Ферран Тарраделлас ЕСПУНІ, передає ІТАР-ТАСС.

"Газпром" у вівторок увечері повідомив Єврокомісії про новий розвиток подій навколо кризи неплатежів із боку України й передав запевнення, що можливе припинення поставок газу в Україну не позначиться на російських поставках до Європи.

Представник Єврокомісії підкреслив, що за останні роки Єврокомісія відзначає "значне покращення в режимі взаємного інформування з Росією в енергетичній сфері".

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого «Газпром» заявив, що 3 березня з 10.00 мск скоротить поставки газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися. «Далі так тривати не може. Якщо проблеми, що накопичилися, не будуть врегульовані, для забезпечення своїх економічних інтересів, у зв`язку з неплатежами за газ, «Газпром» 3 березня поточного року з 10.00 скоротить поставки для споживачів України на 25%», - сказав представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ журналістам.

За його словами, 14 лютого українським колегам було направлено повний комплект документів для вивчення й підписання, але до цього часу офіційної відповіді немає й документи не підписано.

«Водночас неоформлене споживання російського газу триває, на даний момент в Україні осіло вже 1,9 мільярда кубометрів російського газу», - додав С.КУПРІЯНОВ.

Нагадаємо, сьогодні «Нафтогаз України» заявив, що на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-07 рр. природний газ.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого. Станом на 27 лютого 2008 року, між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.