Влада свідомо не демілітаризує суспільство - Путін

Путін відповів, що «важко це робити в односторонньому порядку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Федотов сказав у ході засідання Ради при президентові з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

«Війни, як сказано в статуті ЮНЕСКО, починаються в думках людей, тому саме в думках потрібно укорінювати прагнення до миру. Отже, завдання полягає в демілітаризації громадської свідомості. Не в демобілізації, а саме в демілітаризації. Лише перейшовши від інформаційної війни до інформаційного взаєморозуміння, ми зможемо поступово відновити братерські, дружні відносини між народами Росії й України. Взаємна ворожнеча – це катастрофа для обох країн, це безглуздя», - сказав Федотов.

Він запропонував частіше показувати по російському телебаченню фільми за творами Миколи Гоголя, створювати передачі про творчість Тараса Шевченка, запрошувати українських артистів, письменників, художників, учених. (У РФ були скасовані деякі концерти групи «Океан Ельзи» та інших українських груп через громадянську позицію музикантів – УНІАН).

Читайте такожУкраїнці Санкт-Петербурга вимагають від Путіна зупинити українофобію російських ЗМІ«Нас всіх стільки пов'язує з Україною з її прекрасним народом – це треба культивувати, захищати. А мерзотники є, на жаль, у кожного народу», -зазначив він.

Водночас, Путін вислухав цю пропозицію і заявив, що держава свідомо не демілітаризує свідомість суспільства. При цьому президент Росії підкреслив, якщо це і робити, то для цього «необхідна воля з обох боків»: з російського і українського.

«Я повністю згоден у тому, що потрібно займатися демілітаризацією суспільної свідомості. Але, по-перше, я хочу звернути увагу, що влада цього спеціально не робить – не демілітаризує свідомість свідомо, а по-друге, дуже важко це робити в односторонньому порядку. Це все-таки потрібна добра воля з обох боків», - зазначив Путін.

Читайте такожУкраїнський депутат в ефірі центрального російського каналу закликав РФ припинити війну з УкраїноюРФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська. Також РФ активно використовує маніпуляційні інформаційні технології в своїх ЗМІ для обману населення РФ шляхом викривлення фактів і подачі невірної інформації.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено.