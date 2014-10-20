Американська авіація скинула курдам озброєння біля сирійського Кобані

Це стало першою публічною заявою Пентагону щодо допомоги американської сторони курдським ополченцям, пише Reuters.

Як заявили в Центральному штабі Військово-повітряних сил США, з літаків було скинуто зброю, боєприпаси і медикаменти.

У той же час, в штабі повідомили, що за останні дні по позиціях ісламістів було нанесено 135 авіаударів біля Кобани. Відзначається, що ісламісти понесли значних втрат. Крім того, це уповільнило їх просування у бік міста.

Читайте такожСША почали прямі переговори з курдською самообороною"Однак, ситуація з безпекою в Кобани залишається крихкою, адже ісламісти продовжують погрожувати місту, а курдські сили намагаються їм протистояти", - йдеться в повідомленні.