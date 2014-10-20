Американська авіація скинула курдам озброєння біля сирійського Кобані
08:55, 20 жовтня 2014Світ
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США заявили, що їх авіація скинула допомогу силам, що протистоять бойовикам "Ісламської держави", неподалік сирійського міста Кобани.
REUTERS
Це стало першою публічною заявою Пентагону щодо допомоги американської сторони курдським ополченцям, пише Reuters.
Як заявили в Центральному штабі Військово-повітряних сил США, з літаків було скинуто зброю, боєприпаси і медикаменти.
У той же час, в штабі повідомили, що за останні дні по позиціях ісламістів було нанесено 135 авіаударів біля Кобани. Відзначається, що ісламісти понесли значних втрат. Крім того, це уповільнило їх просування у бік міста.
Читайте такожСША почали прямі переговори з курдською самообороною"Однак, ситуація з безпекою в Кобани залишається крихкою, адже ісламісти продовжують погрожувати місту, а курдські сили намагаються їм протистояти", - йдеться в повідомленні.
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