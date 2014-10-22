Авіакатастрофа у "Внуково": водій снігоприбиральної машини своєї вини не визнає

Про це повідомляє ВВС Україна.

"Під час допиту Мартиненко заявив, що не визнає своєї вини, у момент НП він був тверезий", – сказав адвокат Олександр Карабанов.

За словами юриста, його підзахисний узагалі не вживає спиртних напоїв через проблеми зі здоров’ям. Адвокат також заявив, що домагатиметься незалежної експертизи, яка зробить висновки, чи був п’яним його підзахисний.

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Захисник також зазначив, що Мартиненко поки що перебуває у шоковому стані.

"Зараз він погано розуміє, що відбувається, перебуває в емоційному шоці, скаржиться на болі в серці і просить забезпечити його необхідними ліками", – розповів адвокат.