До навчань НАТО в Європі залучать бомбардувальники, що здатні нести ядерну зброю - ЗМІ

Під час великомасштабних військових навчань у Європі, що проходять з 13 до 26 жовтня, НАТО задіє бомбардувальники B-52, що здатні нести ядерну зброю.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Times.

Згідно з інформацією, стратегічне командування США заявило, що невизначене число бомбардувальників здійснить два польоти великої дальності.

Вони симулюватимуть удари із застосуванням звичайних видів зброї, у рамках військових навчань НАТО, в яких беруть участь понад 20 військових кораблів і декілька підводних човнів і військових літаків в Середземному морі.

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Ці навчання отримали назву "Благородне виправдання" (Noble Justification).

Колишній стратег Пентагону Марк Шнайдер пояснює, що розгортання бомбардувальників - це крок у правильному напрямку.

"Росіяни відкрито погрожують ядерною зброєю різного роду. За цих обставин необхідний сигнал залякування посиленими засобами", - сказав він.

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Ніякої специфіки військових навчань не розкривається. У НАТО кажуть, що їхньою метою є відпрацювання реагування на кризові ситуації в будь-якій точці світу, в короткі терміни.