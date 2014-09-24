ЗМІ: Німці запідозрили Туреччину в таємній розробці ядерної зброї

Про це повідомляє "Ехо Москви" з посиланням на видання "Вельт".

Подібною програмою Анкара займається таємно, проте спецслужбам з Німеччини вдалося роздобути докази.

"При цьому, Туреччина орієнтується на ядерну програму Ірану. Розпорядження про створення установок для збагачення урану нинішній президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган подав ще 4 роки тому, на посаді прем'єр-міністра", - зазначає газета.

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Нагадаємо, у 2009 році прем'єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган провів в Тегерані переговори з президентом Ісламської Республіки Махмудом Ахмадінежадом а також назвав чутками наявність ядерної програми в Ірані.