У Держдумі заявили, що вони будуть тільки наростати.

У російському уряді рекомендують звикати до атак дронів, тому що війна в Україні затягується.

Про це The Moscow Times розповів високопоставлений чиновник на умовах анонімності. "Думаю, нам доведеться з цим жити досить довго. Конфлікт з Україною затягується. В таких умовах ризики зростають для всіх - і для простих росіян, і для еліт", - додав він.

Тим часом голова комітету Держдуми ПФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Олександр Хінштейн заявив, що атака дронів на Мосвку - "нова реальність, яку належить усвідомити".

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"Безсумнівно, диверсійно-терористичні атаки України будуть лише наростати. І необхідно кардинально посилювати заходи оборони і безпеки, особливо - в частині протидії безпілотникам", - заявив він.

Атака на Москву: що відомо

30 травня вранці стало відомо, що у Москві лунають вибухи. Російські ЗМІ повідомили про атаку дронів і опбуликовали фотографії та відео наслідків.

Російське Міноборони заявило про збиття восьми безпілотних літальних апаратів з восьми. При цьому Telegram-канали повідомляли, що дронів було набагато більше.

Пізніше з'явилася інформація про те, що під ударом опинилися будинки чиновників з оточення Путіна.

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