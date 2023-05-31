Речник Генерального секретаря каже, що її не можна порівняти з ударами по Україні.

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що атаку безпілотників на Москву не можна порівнювати з постійними обстрілами України.

Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу, пише Укрінформ. Коментуючи останні російські масовані обстріли українських міст, він сказав, що Антоніу Гутерреш засуджує удари по цивільній інфраструктурі.

Водночас російський журналіст попросив Дюжарріка прокоментувати атаку невідомих безпілотників по російській столиці. Той повторив, що ООН засуджує усі атаки на цивільні об'єкти.

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"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - додав речник.

Російські удари по Києву: що відомо

Як відомо, лише у травні Росія 18 разів атакувала українську столицю, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати.

У міській військовій адміністрації повідомляли, що метою таких атак, крім ураження цілей та виснаження протиповітряної оборони, є спроба психологічно тиснути на українців.

Під час останньої атаки українські оборонці знищили 29 із 31 запущених дронів. Внаслідок атаки та падіння уламків у місті відбулися пожежі, також було пошкоджено припарковані автівки.

У Голосіївському районі було зруйновано два верхніх поверхи будинку, повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих.

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