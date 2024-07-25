Друга ніч поспіль Румунія підіймала літаки F-16 для моніторингу повітряної ситуації.

Після дронової атаки, яку російські окупанти здійснили у ніч на 25 липня на портову та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині, на території Румунії знайшли уламки, які, ймовірне, є фрагментами ударних БпЛА Shahed-131/136.

Як повідомляє Digi24, уламки виявлені після дронового удару по півдню України під час обстеження узбережжя річки Дунай румунськими військовими.

На фрагментах, фото яких видання оприлюднило, чітко видно напис російською: "Не браться".

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Також повідомляється, що жителі північного району повіту Тулча (Румунія) другу ніч поспіль отримували повідомлення RO-Alert, пов’язані із можливістю падіння небезпечних об’єктів поблизу кордону з Україною.

Влада просила громадян не панікувати, дотримуватися вказівок та порад у повідомленні RO-Alert. Також йдеться, що на Румунію ніхто не нападає, є тільки небезпека через те, що у результаті знищення безпілотних літальних апаратів на територію країни можуть падати уламки.

Окрім того, повідомляється, що це друга ніч поспіль, коли два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної ситуації, в тому числі у районі міста Плауру.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у мережі X підтвердила, що на румунській території були знайдені уламки.

"Українська цивільна інфраструктура зазнала більш жахливих атак, скоєних Росією. Уламки були виявлені на румунській території. Ми поінформували і координуємо з нашими союзниками цю справу", - наголосила Одобеску.

Вона зазначила, що Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії Росії.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у ніч на 25 липня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська (РФ). Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, агресор застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", які направив на об’єкти інфраструктури на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА, ще три "шахеди" локаційне втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

За даними Одеської ОВА, під ударом знов опинився Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало подружжя. У Ізмаїльській адміністрації уточнили, що під ударом опинився населений пункт Вілкове, який називають українською Венецією. Зокрема, за фактом ворожого обстрілу 11 дронами камікадзе "Shahed-136" в Вилкове пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та зафіксовано влучення в приватний будинок.

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