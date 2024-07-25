Три ворожі дрони ймовірно перетнули державний кордон з Румунією.

У ніч на 25 липня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська (РФ), в тому числі під ударом опинився населений пункт Вілкове на Одещині – є руйнування та поранені.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, агресор застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", які направив на об’єкти інфраструктури на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ ПС ЗСУ, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА.

Відео дня

Згідно з повідомленням, кілька російських дронів, ймовірно, перетнули державний кордон з Румунією.

"Ще три "шахеди" локаційне втрачені після перетину державного кордону з Румунією", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача, Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом знов опинився Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи.

"Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - додав Кіпер.

У Ізмаїльській адміністрації уточнили, що під ударом опинився населений пункт Вілкове, який називають українською Венецією.

"За фактом ворожого обстрілу 11 дронами камікадзе "Shahed-136" в м. Вилкове Ізмаїльського району пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та зафіксовано влучення в приватний будинок, на жаль є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що ворог поцілив у прикордонну та цивільну інфраструктуру півдня регіону. Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", - розповіли у прокуратурі.

У пресслужбі додали, що зараз розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, обидва потерпілих – 1955 року народження.

"Госпіталізовано чоловіка. У нього - осколкове поранення спини. Опіки голови, спини, ніг – опіки 1 ступеню, 20 - 25% поверхні тіла", - додали у відомстві.

Дроновий удар РФ по Одещині налякав румунів

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок удару відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури у місту Ізмаїл. Пошкоджень зазнав 5-поверховий житловий будинок та три вантажних автомобілі. Поранено трьох людей.

Згодом стало відомо, що під час цього дронового удару у Румунії, яка межує з цим регіоном, об’являли повітряну тривогу - до кордону наближалися БПЛА. Зокрема, жителі міста Тулча отримали повідомлення Ro-Alert у зв'язку з тим, що було помічено кілька дронів - людей попередили, що безпілотники потенційно можуть потрапити на територію Румунії та завдати шкоди населенню.

Через звуки вибухів до служби "112" звернулося 10 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: