Всього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника.

Російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами в ніч проти 24 липня. Силами оборони збито 17 "Shahed" та вісім розвідувальних безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegarm.

"У ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл. – РФ.). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська – РФ та окупованого Криму", - заявив він.

За словами Олещука, всього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника.

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Він поінформував, що відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині. Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10", - зазначив командувач.

Війна в Україні - останні дані з фронту

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок серед особового складу орієнтовно склали близько 570 тис. 120. За минулу добу наші захисники ліквідували 1140 загарбників.

Також упродовж минулої доби було знищено 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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