Відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Президент США Джо Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Як пишуть CNN та Axios з посиланням на джерела, Байден під час розмови переконував Нетаньяху, що Ізраїль переміг, уникнувши серйозних наслідків атаки з боку Ірану. Тож, удари у відповіль не потрібні.

"Сьогодні ви перемогли, нічого серйозного в Ізраїлі не постраждало. Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", - заявив Байден Нетаньяху.

За словами джерела з Білого дому, Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Водночас неназваний ізраїльський посадовець розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме якусь відповідь проти Ірану.

Удари Ірану по Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені. За його словами, військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю зазнала незначних ушкоджень, але продовжує функціонувати.

Також УНІАН повідомляв, що країни Європи рішуче засудили атаку Ірану на Ізраїль. Солідарність із країною висловили Франція, Німеччина, Латвія, Молдова, Іспанія, Норвегія, Литва, Естонія та Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: