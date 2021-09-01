США й надалі боротимуться з тероризмом в інших країнах, але вже не шляхом війни.

Президент США Джо Байден вважає, що Вашингтону вдалося зробити все можливе для афганців протягом двадцяти років перебування в країні.

Про це він заявив під час виступу 31 серпня.

Американський глава нагадав, що США відправила війська до Афганістану, щоби ліквідувати винуватців нападу на американців 11 вересня 2011 року.

"Якби на нас напали 11 вересня з Ємену, а не Афганістану, чи ми починали б війну в Афганістану, навіть коли б таліби контролювали Афганістан у 2001-му? Я вважаю, що чесна відповідь – "ні". Це тому, що у нас не було ніяких життєво важливих національних інтересів у Афганістані, крім як запобігання нападу на батьківщину Америку та її друзів. І це сьогоднішня правда", – сказав Байден.

Читайте такожВ Естонії обрали нового президента"Нам вдалося те, що ми намагалися зробити в Афганістані понад 10 років тому. Потім ми залишилися ще на 10 років. Вже був час покласти край цій війні", – підкреслив президент США.

При цьому Байден наголосив, що "загроза терору метастазується у всьому світі", що Вашингтон зіштовхується з цими загрозами далеко за межами Афганістану.

"На мій погляд, фундаментальний обов’язок президента – захищати Америку не від загроз 2001 року, а від загроз 2021 року. Це ключовий принцип, який лежить в основі рішень щодо Афганістану. Я просто не вірю, що безпека Америки підвищиться шляхом продовження розгортання тисяч американських військ й коштом щорічних витрат на мільярди доларів", – зазначив американський глава.

Байден додав, що він свідомий загрози тероризму в інших країнах.

"Ми продовжуємо боротьбу з тероризмом і в інших країнах. Для цього нам просто не треба вести наземну війну. У нас є те, що називається загоризонтним потенціалом, що означає, що ми можемо вражати терористів і цілі без американських чобіт на землі, або дуже мало, коли необхідно", – відповів Байден.

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Автор: Яна Ставська