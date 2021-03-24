Роботу відомого вуличного художника Бенксі продали на аукціоні за рекордну суму.
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Робота з'явилася в англійській лікарні міста Саутгемптон в травні 2020 року.
Попередня вартість картини становила 2,5-3,5 мільйона фунтів стерлінгів.
На аукціоні Christie's її продали за 16,758 мільйона.
Вартість "Game Changer" стала рекордною для творів Бенксі, пише СNN.
Бенксі планує передати гроші Національній службі охорони Здоров'я Великобританії. Репродукцію картини залишать у лікарні.
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