Міністр розвитку наголосила, що Німеччина не чинить жодного тиску на біженців і не виплачує жодних премій за повернення

Німеччина не планує тиснути на українських біженців, щоб вони поверталися додому, і вони можуть самі вирішувати, коли їхати назад в Україну. Як пише Spiegel, про це заявила міністр розвитку країни Свенья Шульце.

"Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення", - сказала Шульце.

Водночас Шульце зазначила, що в Україні відчувається брак кваліфікованої робочої сили. За її словами, українці, які шукають захисту в Німеччині, Польщі чи інших країнах, можуть зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми. Однак нюанс полягає в тому, що "професійна кваліфікація, яку вони отримують у Німеччині або інших країнах ЄС, ще не визнається автоматично в Україні", - зазначила вона, закликавши Україну якнайшвидше вирішити це питання.

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Українські біженці в Європі - новини

На початку травня німецьке видання Bild повідомило, що більшість українських біженців у Німеччині досі не знайшли роботу. На той момент у ФРН було зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з них 716 000 працездатного віку від 15 до 65 років. При цьому з них тільки 113 000 мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 000 частково зайняті. Багато українців зазначали, що виплати, які вони отримують від соціальної служби, "дуже хороші" і їх вистачає на життя.

У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців додому. Він передбачає, що Прага оплатить біженцям квитки на автобус. Причому хворим українцям навіть оплатять транспортування в машині швидкої допомоги.

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