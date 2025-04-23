'Переговори тривають': Білий дім підтвердив новий візит Віткоффа до Путіна

Найближчими днями спецпосланнець Трамп знову полетить до російського диктатора говорити про Україну.

США продовжують зусилля щодо завершення війни Росії проти України. Цього тижня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф поїде в Росію на переговори щодо умов припинення вогню, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

За її словами, президент США Трамп активно стежить за перебігом переговорів і вважає завершення війни в Україні "одним із ключових пріоритетів".

"Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають", - заявила Левітт.

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Речниця наголосила, що переговорний процес "рухається в правильному напрямку". Віткофф готується до чергового візиту в Москву.

"Спеціальний посланник Стів Віткофф знову вирушить до Росії пізніше цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним", - сказала прессекретарка.

Левітт не уточнила, коли саме відбудеться візит. Коментуючи нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо про можливість виходу США з переговорного процесу в разі "негативного сценарію", прессекретарка наголосила, що Трамп налаштований на досягнення миру:

"Він хоче, щоб ця війна завершилася. Хоче зупинити вбивства з обох сторін. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий".

Переговори Віткоффа з РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, після останнього свого візиту до РФ Віткофф назвав перемовини з РФ "переконливими" і додав, що обговорювалися кроки, які могли б закінчити війну в Україні та "призвести до можливостей для бізнесу". Також він заявив, що ключ до мирної угоди "обертається навколо п’яти територій".

Днями стало відомо, що Стів Віткофф може поїхати у Москву після переговорів у Лондоні. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Згодом у Кремлі підтвердили черговий візит Віткоффа до Москви.

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