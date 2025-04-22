За словами помічника Путіна, спецпредставник Трампа приїде в РФ уже цього тижня.

У Кремлі підтвердили черговий візит спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

Як повідомило РИА Новости, відповідну заяву зробив помічник російського правителя Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, Віткофф приїде в Москву вже цього тижня.

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Напередодні видання The Wall Street Journal повідомляло, що Віткофф знову поїде до Путіна, якщо на переговорах у Лондоні США вмовлять Україну віддати Крим. Також зазначалося, що це вже буде щонайменше четвертий візит Віткоффа у Російську Федерацію від початку року.

Переговори Віткоффа з РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, після останнього свого візиту до РФ Віткофф назвав перемовини з РФ "переконливими" і додав, що обговорювалися кроки, які могли б закінчити війну в Україні та "призвести до можливостей для бізнесу". Також він заявив, що ключ до мирної угоди "обертається навколо п’яти територій".

Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що Віткофф не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченішим дипломатом. "Навіть найкращий у світі дипломат - кращий дипломат в історії - не зміг би одночасно вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем-Палестиною. Віткоффа слід призначити на один напрямок, а за рештою нехай працює хтось інший", - заявив експосол.

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