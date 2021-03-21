Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила стурбованість затриманням білоруського опозиціонера, вимагаючи його негайного звільнення.

У Мінську сьогодні невідомі в цивільному затримали голову Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) Ігоря Борисова.

Як повідомляє DW з посиланням на першого заступника голови партії Олексія Сігаєва, політика доставили в ізолятор у 1-му провулку Окрестина.

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За його словами, до Борисова не пустили адвоката.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила стурбованість затриманням білоруського опозиціонера, вимагаючи його негайного звільнення.

Глава МЗС Швеції нагадала Білорусі про необхідність дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань у галузі прав людини.

Протести й затримання в Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Під час протестів постраждали, були заарештовані та затримані тисячі людей, у тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз запровадив санкції стосовно Лукашенка та його оточення.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Тамара Отовська