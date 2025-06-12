Посаду отримає Ілва Йоганссон, яка не раз була в Україні та нагороджена українським орденом "За заслуги".

Європейський Союз призначить спеціального посланника з питань українців на території ЄС. Як повідомляє Politico, очікується, що цю посаду отримає колишня єврокомісарка Ілва Йоганссон.

За словами двох чиновників, обізнаних з цим питанням, на новоствореній посаді Ілва Йоганссон буде допомагати з контролем нещодавно оприлюдненої довгострокової стратегії Єврокомісії щодо біженців з України.

Роль спеціального посланника ЄС з питань українців також полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Європейському Союзі.

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"Йоганссон, колишня шведська міністерка, була комісаром внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, і у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги"", – сказано у матеріалі.

Українці в Євросоюзі

Від початку повномасштабної війни РФ проти України до країн Європейського Союзу виїхали кілька мільйонів українських біженців. Там їм надали тимчасовий захист.

На початку червня Єврокомісія виступила з заявою про те, що тимчасовий захист для українців, які перебувають в країнах-членах Європейського Союзу, необхідно продовжити ще на один рік – до 4 березня 2027 року. Зазначалося, що блок також хоче створити підґрунтя для повернення українців до України і відбудови їхніх домівок, як тільки цьому сприятиме безпекова ситуація.

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