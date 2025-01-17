Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню, - Axios

Це лише перший етап угоди. Щодо другого - його почнуть обговорювати через 16 днів перемир'я.

Ізраїль та ХАМАС офіційно підписали угоду про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню. Документ було підписано 16 січня в Досі, Єгипет, пише Axios з посиланням на два джерела знайомі з цим питанням.

За даними видання, угоду підписали представники Ізраїлю, Катару, США та ХАМАСу після кількох днів інтенсивних переговорів. З боку США документ підписав головний радник Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк. Ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше вечора суботи 18 січня.

Угода передбачає, що на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені. Натомість Ізраїль звільнить понад 700 палестинських в’язнів, в тому числі 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян, а також тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

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У Сектор Гази відправлять 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди. На 16 день перемир'я сторони розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди. Він передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Водночас, як повідомляє видання, поки в Досі тривали переговори про угоду, партнери премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху по коаліційному уряду – міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір – заявили, що голосуватимуть проти угоди.

Радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив в середу, якщо ХАМАС відмовиться від будь-якої частини угоди, США підтримають Ізраїль. Про це поінформовано Нетаньяху. Також США забезпечать демілітаризацію Гази і знищення ХАМАСу, додав Волц.

Ізраїль і ХАМАС - останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Газа. Повідомлялось, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна була набути чинності 19 січня.

В межах угоди ХАМАС має звільнити 33 ізраїльтянина, включно з усіма жінками, дітьми та чоловіками віком понад 50 років. Зі свого боку Ізраїль звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого і по 50 за кожну жінку-солдата.

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