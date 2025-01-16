Кабінет міністрів Ізраїлю мав зібратися сьогодні, 16 січня, аби затвердити відповідну угоду.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що його кабінет не буде затверджувати угоду про припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не зупинить "кризу, яка виникла в останню хвилину", пише Politico.

"ХАМАС відмовляється від досягнутих домовленостей і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає досягненню угоди. Кабінет міністрів Ізраїлю не збереться до тих пір, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі елементи угоди", - зазначили у заяві офісу Нетаньягу.

У виданні нагадали, що Кабінет міністрів Ізраїлю повинен був зібратися 16 січня, аби затвердити угоду про припинення вогню та звільнення заручників з ХАМАС в Газі. Така угода була укладена за посередництва США, Катару та Єгипту.

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"Після ізраїльської заяви високопоставлений представник ХАМАС Іззат ар-Рішек заперечив звинувачення в тому, що його угруповання відступило від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобов'язане дотримуватися угоди", - цитує Politico місцеві ЗМІ.

Ізраїль і ХАМАС - останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Газа. Повідомлялось, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна була набути чинності 19 січня.

В межах угоди ХАМАС має звільнити 33 ізраїльтянина, включно з усіма жінками, дітьми та чоловіками віком понад 50 років. Зі свого боку Ізраїль звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого і по 50 за кожну жінку-солдата.

Водночас ноовобраний президент США Дональд Трамп анонсував "пекло" на Близькому Сході, якщо ХАМАС не виконає його умову. Тоді він закликав негайно звільнити людей, інакше винних покарають "сильніше, ніж будь-кого іншого" за всю історію США.

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