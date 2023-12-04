Обидві країни будуть суворо стежити за тим, щоб не було спотворень на ринку.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський з болгарським колегою Кирилом Ватєвим узгодили умови застосування ліцензійного режиму експорту насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці. Як повідомляє прес-служба аграрного міністерства Болгарії, імпорт та обмін даними між двома країнами продовжується.

"Міністерство сільського господарства та продовольства витримало свою обіцянку до 30 листопада максимально обмежити імпорт цієї сільськогосподарської продукції згідно з Меморандумом, укладеним між урядом та Ініціативним комітетом протестуючих фермерів", – зазначив болгарський міністр.

Він додав, що після закінчення цього періоду обидві країни будуть суворо стежити за тим, щоб не було спотворень на ринку, а також щоб інтереси болгарських виробників, переробників і споживачів не були підірвані.

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15 вересня закінчився термін дії заборони Єврокомісії на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Втім Польща, Угорщина та Словаччина продовжили відмову від українського зерна.

Проте парламент Болгарії зняв блокаду на експорт до їхньої країни українського збіжжя. Тоді глава Мінсільгоспу Болгарії Кирило Ватєв, підкреслив, що це не завдасть серйозних збитків економіці держави і обіцяв посилити підтримку болгарських аграріїв.

Але згодом Болгарія все-таки ввела обмеження на імпорт українського зерна, не витримавши тиску місцевих фермерів, які на знак протесту почали перекривати дороги.

В другій половині жовтня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість впровадження ліцензування імпорту українського зерна, зокрема, соняшнику. Український та болгарський аграрні міністри домовились координувати ситуацію щодо термінів початку експорту за новими правилами та переліку видів агропродукції.

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