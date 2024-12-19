Джон Гілі став першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі "відкрив двері" для відправки британських військ в Україну для допомоги в навчанні солдатів ЗСУ. Відповідну заяву міністр зробив під час візиту в Київ, інформує The Telegraph.

Зокрема, представник уряду зауважив, що Британії необхідно "зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям":

"Нам потрібно полегшити українцям доступ і працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців".

Коли його запитали, чи означає це початок навчань за участю британських військових на території України, він сказав: "Ми шукатимемо, де зможемо, щоб відповісти на те, чого хочуть українці. Вони воюють".

Відео дня

Минулого року Грант Шаппс, колишній міністр оборони, висловив підтримку такого кроку в інтерв’ю Sunday Telegraph. Гілі вважається першим представником уряду, який висунув таку ж пропозицію.

Він зробив ці коментарі, коли оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки країна перебуває під зростаючим тиском щодо вступу в мирні переговори з Росією.

Гілі сказав, що Київ повинен вступати в переговори "з позиції сили, а не слабкості".

Він додав, що Україні потрібно продовжувати нарощувати свою здатність боротися та стримувати Путіна.

Оголошуючи про пакет підтримки, він сказав: "Через майже три роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення, глибина його прорахунків очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть діяти поодинці, тому Велика Британія посилюватиме наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року".

Він також сказав у коментарі LBC у четвер, що зараз "критичний період для України": "Росіяни чинять тиск на Україну на лінії фронту, але сам Путін демонструє ознаки слабкості, закликаючи північнокорейські війська для підсилення власної армії, відмовляючись від Асада та не зуміючи захистити власні позиції в Сирії".

Інші заяви Гілі

Раніше Гілі повідомляв, що втрати російських окупантів у жовтні були рекордними. У середньому на день вони втрачали 1354 особи (вбитими і пораненими).

Крім того, окупантам вистачає всього два місяці для того, щоб повністю адаптуватися до нових технологій України.

"Протягом двох місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: