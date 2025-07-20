Правильний шлях європейцям вказав сам Трамп.

Європейські політики змогли знайти підхід до Дональда Трампа, аби схилити його до відновлення підтримки України. Однак не всі в Європі згодні з тим, до чого це зрештою призвело, пише Welt.

"Європейські лідери швидко навчилися працювати з тим американським президентом, який у них є, а не бажати іншого", – йдеться у публікації.

Як зазначають автори статті, перше правило спілкування з Трампом, якого були змушені триматися європейські лідери, полягає у щедрих похвалах на адресу американського президента. Але вирішальним фактором стало розчарування Трампа через непоступливість його московського друга.

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Тригером став дзвінок Трампа канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, під час якого президент США висловив невдоволення російськими атаками на Україну, які він бачив по телевізору.

"Європейські лідери знали, що їм потрібно діяти швидко, враховуючи нестабільну позицію Трампа щодо питання поставок озброєнь Україні", – пише Welt.

Не гаючи часу, Мерц та генсек НАТО Марк Рютте запропонували схему із поставками американської зброї в Україну, яка влаштувала би Трампа.

"Європейські лідери знали, що Трампу, який здебільшого розглядає світову політику, від торгівлі до НАТО, як гру з нульовою сумою, буде набагато легше погодитися на продаж зброї, якщо європейці її купуватимуть, що дозволить США отримати прибуток", – йдеться у публікації.

Зрештою, окрім Німеччини та США, на цей план пристали Велика Британія, Нідерланди і скандинавські країни. А от Франція була відсутня у цьому списку. Париж не приєднався до схеми закупівлі американської зброї для України за європейські гроші, оскільки президент Еммануель Макрон давно наполягає на розбудові європейської оборонної галузі за рахунок внутрішніх закупівель. Саме цю причину підтвердили два французькі чиновники, знайомі з цим питанням.

Війна в Україні і Трамп

Як писав УНІАН, британські журналісти розкритикували ультиматум Трампа про "50 днів", як досить слабкий і такий, що не справив враження на Путіна. Вони переконані, що в Кремлі зраділи, коли побачили малореалістичні погрози президента США.

Також ми розповідали, що зміна уряду в Україні також напряму пов’язана із Дональдом Трампом. За даними джерел Bloomberg, президент Зеленський вирішив поставити на чолі уряду команду, яка показала успішну взаємодію з Білим Домом протягом останніх місяців.

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