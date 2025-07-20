'Зіграв важливу роль': стало відомо, хто схилив Трампа до підтримки України

Вплив на рішення президента США значною мірою мали переговори з німецьким канцлером.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у рішенні президента США Дональда Трампа продовжити військову допомогу Україні та змінити компліментарну риторику щодо Росії.

Таку думку озвучив глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль в інтерв'ю газеті Bild. Міністр підкреслив, що рішення Трампа продовжувати військову допомогу Україні багато в чому пов'язане із активними зусиллями Мерца.

"Це в значній мірі стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у цьому процесі, адже з самого початку чітко заявляв про свою підтримку України", - зазначив міністр.

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За його словами, Мерц особисто обговорював свою позицію із Трампом під час переговорів у Білому домі, а також на саміті G7. Ба більше, канцлер навіть телефонував Трампу, наголошуючи, що "зараз Сполучені Штати дуже потрібні".

"Ми можемо лише радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США і що до голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали дослухатися", - додав Вадефуль.

Ультиматум Трампа - що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив, що "розчарований" Володимиром Путіним і дав Москві 50 днів на оголошення припинення вогню. Інакше США запровадять жорсткі економічні заходи, зокрема:

100-відсоткові тарифи на весь російський імпорт до США;

Вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту і нафтопродукти.

Попри гучну риторику, експерти сумніваються в ефективності таких кроків. Торгівля між Росією і США є мінімальною, а ключовими імпортерами російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія — країни, яких Вашингтон наразі не готовий конфронтувати напряму.

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