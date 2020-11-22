У Кремлі вважають, що таке рішення американської влади робить договір нежиттєздатним.

Влада Сполучених Штатів Америки офіційно підтвердила вихід з Договору про відкрите небо (ДВН).

Про це написав у Twitter Державний секретар США Майк Помпео.

"Сьогодні, відповідно до раніше надісланого сповіщення, набув чинності вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо. Завдяки цьому Америка стає ще більш безпечною, оскільки, Росія як і раніше, не виконує свої зобов'язання", - зазначив він.

У Кремлі вважають, що таке рішення американської влади робить договір нежиттєздатним.

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"Ми шкодуємо і вважаємо, що вихід США з цього договору робить цей договір надалі нежиттєздатним", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у бесіді з радіостанцією "Говорит Москва".

Договір про відкрите небо

Договір про відкрите небо був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Договір, що об'єднує 35 країн, дозволяє його учасникам здійснювати оглядові польоти літаками, не несуть зброї, над територіями країн-учасниць.

У травні США оголосили про рішення вийти з Договору про відкрите небо.

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Автор: Світлана Закелова