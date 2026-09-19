Трамп заявив, що його син поверне гроші соратнику Путіна, витрачені на святкування весілля

Кремльов оплатив частину витрат на триденне весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах, зокрема оренду приватного острова, феєрверк та інші витрати.

Дональд Трамп-молодший поверне гроші, які витратив російський бізнесмен Умар Кремльов на оплату частини витрат його весілля, заявив президент США журналістам під час пресконференції в Білому домі.

Очільник Білого дому розповів, що після публікацій новин про те, що Кремльов оплатив на Багамах вечірку після весілля його сину, Дональд Трамп-молодший повідомив про рішення повернути кошти.

"Це було деякий час тому, тож, наскільки я чув, він виплачує", - сказав президент США.

Відео дня

Раніше ProPublica повідомляла, що Кремльов оплатив частину витрат на триденне весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах, зокрема оренду приватного острова, феєрверк та інші витрати.

Представник Трампа-молодшого тоді не заперечував участі Кремльова у фінансуванні, назвавши його "особистим другом Дона".

Однак, після резонансу в суспільстві демократи в Палаті представників зажадали оприлюднити інформацію про стосунки Трампа-молодшого з Кремльовим.

Відомо, що російський бізнесмен очолює Міжнародну асоціацію боксу, а в квітні Путін нагородив його орденом Дружби.

Сам Трамп раніше стверджував, що нічого не знав про тісну дружбу свого сина з російським бізнесменом.

Розслідування зв'язків Трампа з РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що демократи в Палаті представників, які паралельно вивчають питання збагачення родини президента під час його перебування при владі, направили Трампу-молодшому листа. У ньому вони назвали ситуацію потенційно дуже серйозною. Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що дорогі та малопублічні подарунки сину чинного президента від людини з оточення Путіна створюють "серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні". Розслідування Конгресу може перевести цю історію з площини сімейних справ у питання політичних та безпекових зв’язків Трампа-молодшого.

Також ми писали, що американський політолог та політичний філософ Фленсіс Фукуяма в інтерв'ю ВСС зазначив, що Трамп завжди був симпатиком Москви ще з радянських часів, тож у російсько-українській війні він ніколи не стане на бік Києва. Він нагадав, що Трамп неодноразово бував у Москві ще з 1980-х, коли Радянський Союз ще існував, і навіть звинувачував НАТО у розв'язуванні "холодної війни". Фукуяма висловив сумніви в тому, що в останні місяці Трамп начебто став більш прихильним до України.

Вас також можуть зацікавити новини: