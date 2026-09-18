Конгрес почав перевірку зв'язків сина Трампа з Кремлем, - The Guardian

Після того, як путінський олігарх оплатив весільну вечірку Трампа-молодшого, у демократів виникли певні підозри.

Історія з весільною вечіркою Дональда Трампа-молодшого, яку оплатив наближений до Володимир Путіна російський бізнесмен, може мати для сина президента США значно серйозніші наслідки, ніж просто публічний скандал. Про це пише The Guardian.

Видання переказує деталі скандалу, про який вже повідомлялося раніше. У центрі історії опинився Умар Кремльов – президент Міжнародної боксерської асоціації та людина, яку ЗМІ пов’язують із політичними і бізнесовим оточенням Путіна. За даними журналістського розслідування, він оплатив два дні післявесільних святкувань Трампа-молодшого та його дружини Беттіни, зокрема оренду приватного острова для молодят і гостей та феєрверки.

При цьому незадовго до заходу Кремльов супроводжував Володимира Путіна під час його поїздки до Китаю.

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Однак, як зазначає The Guardian, найбільше питань викликає не сама вартість заходу, а характер зв’язків між Кремльовим і Трампом-молодшим та його роль у політичному оточенні президента США.

Трамп-молодший залишається помітною фігурою в оточенні свого батька. Автор публікації нагадує, що він відігравав важливу роль у виборі Джей Ді Венса на роль кандидата у віцепрезиденти у 2024 році, а також був політичним радником Дональда Трампа. За повідомленнями, він допомагав визначати кандидатури деяких членів адміністрації президента.

Саме тому увагу привертає те, що Кремльов фактично опинився в близькому колі людини, що має значний вплив на американську політику.

У той час як родина Трампа намагається подавати ситуацію як просто приватну справу, що не має стосунку до політики, питання вже вийшло в політичну площину. Демократи в Палаті представників, які паралельно вивчають питання збагачення родини президента під час його перебування при владі, направили Трампу-молодшому листа. У ньому вони назвали ситуацію потенційно дуже серйозною.

Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що дорогі та малопублічні подарунки сину чинного президента від людини з оточення Путіна створюють "серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні".

Гарсія наголосив на політичній ролі Трампа-молодшого. "З огляду на те, що ви, як повідомляється, радите своєму батькові, президенту Сполучених Штатів, з питань національної безпеки та перевірки кандидатів до Білого дому, будь-який можливий іноземний вплив заслуговує на ретельну перевірку", – йдеться у листі, який демократ направив сину президента.

Сам Дональд Трамп заявив, що ніколи не чув про Кремльова як близького друга свого сина. Водночас розслідування Конгресу може перевести цю історію з площини сімейних справ у питання політичних та безпекових зв’язків Трампа-молодшого.

"Поки ми чекаємо, як це піде, є важливий урок для всіх нас: якою б спокусою не було прийняти пропозицію російського олігарха допомогти оплатити серветки, виделки та ножі, у людей можуть виникнути деякі запитання, особливо якщо ваш батько є президентом Сполучених Штатів", - резюмує The Guardian.

Дональд Трамп і Росія

Як писав УНІАН, американський політолог Френсіс Фукуяма розповів, що Дональд Трамп завжди був симпатиком Москви ще з радянських часів і тому в російсько-українській війні ніколи не стане на бік Києва. За його словами, Трамп десятиліттями був спочатку прорадянським, а потім проросійським, і навіть звинувачував НАТО у розв’язуванні "холодної війни".

Фукуяма нагадав, що Трамп неодноразово відвідував Москву ще з 1980-х років. Зміну риторики американського президента в останні місяці політолог пояснює не підтримкою України, а розчаруванням тим, що Росія не змогла швидко перемогти.

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