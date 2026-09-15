Соратник Путіна оплатив на Багамах святкування після весілля сину Трампа, - ЗМІ

Дружина сина президента США Беттіна Андерсон заявила, що "це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга".

Дружина сина президента Дональда Трампа-молодшого Беттіна Андерсон, у понеділок, 14 вересня, опублікувала допис в Instagram, у якому підтвердила, що російський олігарх Умар Кремльов організував частину їхніх травневих весільних урочистостей на приватному острові на Багамах як "надзвичайно щедрий весільний подарунок", повідомляє CBS News.

Видання розповіло, що її допис з’явився після того, як у понеділок вранці ProPublica опублікувала статтю під заголовком "Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах таємно фінансував російський олігарх, наближений до Путіна".

Андерсон зазначила, що російський бізнесмен, якого вона назвала "нашим дорогим другом", влаштував після їхнього весілля два вечори святкувань.

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В статті зазначається, що Кремльов є генеральним секретарем Міжнародної федерації боксу та соратником президента Росії Володимира Путіна.

Дружина сина президента США зазначила, що саме весілля було лише для родини. Президент Трамп не був присутній, посилаючись на свої обов’язки у Вашингтоні.

"Наступні вихідні насправді були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями. Ми ніколи не планували, що це буде наш весільний вікенд. Коли змінилися наші початкові плани щодо весілля, ми просто вирішили одружитися раніше і приїхали на вже запланований вікенд як молодята. Наш дорогий друг Умар дуже щедро влаштував для нас дві неймовірні вечірки після нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, і ми були та залишаємося за це неймовірно вдячні", - розповіла Андерсон.

Видання зауважило, що незрозуміло, як вони познайомилися з Кремлевим. Андерсон зазначила у своєму дописі: "Дружба не потребує політичних мотивів".

"Нам пощастило мати чудових друзів з усього світу, і ми ніколи не будемо соромитися чи вибачатися за те, що вдячні їм. Жодної змови не було", - підкреслила Андерсон.

Видання поділилося, що за оцінками Forbes, чистий капітал Дональда Трампа-молодшого становить приблизно 300 мільйонів доларів.

CBS News звернулося до "Trump Organization" із запитанням, чому Трамп-молодший, який обіймає посаду виконавчого віцепрезидента цієї компанії, прийняв цей подарунок.

Примітно, що пресслужба Кремльова повідомила ProPublica у заяві, що він і Трамп-молодший "підтримують дружні стосунки" і вперше зустрілися "кілька років тому".

У заяві зазначено, що Кремльов "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів та знайомих".

Заяви Трампа про Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США поділився, що провів "відмінну розмову" з російським президентом після того, як його спецпосланці відвідали Москву та Київ щодо питання мирного врегулювання війни в Україні. Трамп заявив, що Путін "хоче укласти угоду". Він додав, що якщо й президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, "це було б дуже добре". На питання журналіста, чому тоді цю угоду досі не підписано, президент США заявив, що "ці двоє ненавидять одне одного".

Також ми писали, що Трамп не вірить в наміри президента РФ атакувати країни НАТО. Очільник Білого дому зазначив, що "спілкується з Путіним" та "добре його знає". Тому він впевнений в тому, що "Путін не має наміру нападати на територію НАТО". Таким чином, президент США прокоментував звинувачення Берліна на адресу Москви після інциденту з безпілотником, який мав вибухівку.

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