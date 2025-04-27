Президент США зосередиться на торговельних угодах і мирних переговорах.

Президент Дональд Трамп і його адміністрація цього тижня розкажуть про досягнення його перших 100 днів на посаді, і окреслять плани на наступні 100 днів, повідомляє Reuters, посилаючись на заяви представників Білого дому.

Так, цього тижня Трамп планує вирушити в Мічиган на мітинг на відзначення 100-денного рубежу. Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту ефективності уряду Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення марнотратства.

Однак у той час як чиновники Трампа вихваляють швидкість і масштаб його зусиль із перебудови американського суспільства, критики кажуть, що Трамп зневажає права громадян і негромадян, відчужує союзників і загрожує перевазі США у світі.

Відео дня

При цьому один зі співрозмовників Reuters зазначив, що у Трампа є безліч "підводних торпед", і зміни перших 100 днів триватимуть як "сніжний ком, що котиться з гори".

Він також сказав, що адміністрація все ще працює над забороною на поїздки для громадян із кількох країн.

Основні акценти в наступні 100 днів

При цьому інший чиновник зазначив, що в наступні 100 днів, поряд із боротьбою з урядовою бюрократією, Трамп приділить більше уваги торговельним угодам і мирним переговорам.

Цього року президент розпочав повномасштабну торговельну війну, перш ніж призупинити взаємні мита і провести переговори з окремими країнами. Його адміністрація сподівається укласти угоди протягом 90 днів.

Водночас експерти кажуть, що це вкрай малоймовірно, зазначаючи, що Трамп ще не уклав жодної угоди. Його риторика про переговори, особливо з Китаєм, часто розходиться із заявами іншої сторони.

Також наступного місяця президент здійснить тривалу поїздку за кордон, відвідавши Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати, і продовжить домагатися миру у війні Росії з Україною.

Трамп обіцяв вирішити цей конфлікт у "перший день", але мир виявився недосяжним. У суботу президент визнав, що президент Росії Володимир Путін, можливо, не захоче припиняти війну.

100 днів Трампа

Раніше УНІАН писав, що за останні два тижні одразу три колишні президенти США - Білл Клінтон, Барак Обама і Джо Байден - обрушилися з публічною критикою на нинішнього главу держави Дональда Трампа. Це є безпрецедентним випадком, оскільки колишні президенти зазвичай утримуються від публічної критики своїх наступників.

Також, згідно з останніми соцопитуваннями, рейтинг схвалення президента Трампа серед американських виборців продовжує стрімко падати.

Крім того, у перші 100 днів президентства Трампа Росія отримала безліч поступок. Світ побачив і тиск на Україну з метою поступки територій Росії, і обіцянку послабити санкції проти РФ, і навіть прощення за вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: