У Білому домі пояснили своє рішення тим, що хочуть поставити інтереси США на перше місце.

США припинили постачання Україні перехоплювачів для протиповітряної оборони (ППО) та іншої зброї, і замість цього використають їх для поповнення запасів Пентагону.

Про це заявили представник адміністрації президента США Дональда Трампа і два помічники конгресу, пише The Wall Street Journal (WSJ). Видання підкреслило, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної Україні, відображає ослаблення прихильності Білого дому наданню допомоги Києву в його захисті від РФ.

Натомість представники адміністрації Трампа наголосили на необхідності більше зосередитися на загрозах з боку Китаю і, що більш актуально, на військових потребах на Близькому Сході.

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Анна Келлі, прес-секретар Білого дому, заявила: "Це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце" після аналізу Пентагоном військової допомоги США.

"Зброя вже перебувала в Польщі, коли її постачання зупинили. Вона включала перехоплювачі ППО Patriot, ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-земля" Hellfire і ракети класу "земля-земля", артилерійські снаряди і ракети класу "земля-повітря" Stinger", - деталізувало видання.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі не прокоментував рішення про припинення постачання зброї Україні, але заявив, що Пентагон надасть Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні, які "відповідають його меті покласти край цій війні".

"Міністерство ретельно вивчає й адаптує підхід до досягнення цієї мети, одночасно зберігаючи готовність збройних сил США до оборонних пріоритетів", - сказав Колбі.

Цей крок Білого дому спантеличив аналітиків, які зазначили, що Трамп заявив на саміті НАТО минулого тижня, що розгляне можливість продажу Києву систем ППО Patriot.

WSJ нагадує, що адміністрація Трампа успадкувала повноваження щодо відправлення Україні зброї на суму до $3,85 млрд із запасів Пентагону, але утрималася від цього. Вона також не запросила в Конгресу додаткового фінансування для окремої програми з надання допомоги Україні, у рамках якої виділяють гроші, щоб країна могла купувати зброю в американських оборонних підприємств.

Законодавці-демократи вже розкритикували рішення про припинення поставок зброї.

"Пентагон значно послаблює захист від повітряних атак, у той час як Росія щоночі бомбить українські міста, внаслідок чого гинуть мирні українці", - заявила сенаторка Джин Шахін, головна демократка в сенатському комітеті із закордонних справ.

Видання додало, що цей крок викликав широкі дебати про політику США щодо України.

"Українці захищають себе, Європу та інтереси США від агресивної Росії. Відмова в ракетах Patriot коштуватиме життів цивільних і військових", - поділився думкою колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Водночас колишній співробітник Пентагону при Трампі Ден Колдуелл, який скептично ставиться до підтримки України, похвалив рішення припинити постачання.

"Трамп і міністр оборони Гегсет ухвалюють правильне рішення, віддаючи пріоритет нашій власній готовності до захисту, а не поставкам Україні, де на карту не поставлені життєво важливі інтереси Америки", - висловився чиновник.

Призупинення поставок зброї Україні

Учора ввечері видання Politico повідомило, що США призупинили постачання зенітних ракет і низки боєприпасів Україні. Видання повідомило, що це рішення в Білому домі ухвалили ще на початку червня. Однак воно набуло чинності тільки зараз.

Сьогодні вранці в Білому домі підтвердили своє рішення про припинення військової допомоги Україні.

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