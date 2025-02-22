Допомога включає військову підтримку і санкції проти Росії та олігархів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про новий пакет підтримки України, незважаючи на те, що Дональд Трамп чинить тиск на Київ, намагаючись змусити відступити і погодитися на мирну угоду з Росією.

Як пише The Telegraph, Стармер у третю річницю вторгнення Росії 24 лютого презентує "потрійний удар", що включатиме військову допомогу Україні та санкції проти Росії та російських олігархів.

Як зазначає видання, це різко контрастує з підходом Трампа, який назвав Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на якнайшвидшому припиненні конфлікту. При цьому раніше президент США в п'ятницю звинуватив Стармера в тому, що той "нічого не робить" для завершення війни в Україні.

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Нові деталі військової допомоги Україні представить Міністерство оборони країни. При цьому, як зазначає видання, одна з обговорюваних ідей - додаткове озброєння для ЗСУ, але вона ще не повністю підписана.

Міністерство закордонних справ також представить масштабний пакет санкцій проти Росії. За словами одного з урядових джерел, Міністерство внутрішніх справ почне боротьбу з російськими "брудними грошима". Під удар можуть потрапити олігархи, які підтримують Путіна.

Видання нагадує, що Стармер у четвер відвідає Білий дім для переговорів Трампом. При цьому, за даними The Telegraph, під час поїздки він, як очікується, оголосить дату - найімовірніше, це буде 2030 рік - до якої 2,5 відсотка ВВП Великої Британії витрачатимуться на оборону.

Він також передасть запрошення від короля з державним візитом до Великої Британії, що зробить Трампа першим обраним лідером у сучасній історії, який удостоївся такої честі двічі.

Водночас оголошення нового пакета заходів підтримки України ризикує розчарувати Білий дім. Хоча один із британських чиновників захистив цей підхід, сказавши: "Ми завжди говорили, що хочемо поставити Україну в найсильніше становище, чи то для переговорів, чи то для продовження бойових дій... Ми досі не знаємо, в якій із цих позицій ми опинимося. Правильно, що ми продовжуємо підтримувати Україну всіма способами, про які ми давно говорили".

Позиція для України

Раніше повідомлялося, що влада Євросоюзу веде переговори про пакет додаткової військової допомоги на 20 млрд євро для України.

Пакет включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, далекобійних ракет, безпілотників, а також іншої зброї. Допомога також буде спрямована на зміцнення українських військових бригад.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у США "немає апетиту" до нового законопроекту про фінансування України.

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