Звинувачення американського президента прозвучало напередодні візитів обох лідерів до США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "нічого не зробили" для припинення війни в Україні.

Це звинувачення прозвучало в інтерв'ю Fox News напередодні візитів обох лідерів до Білого дому. Водночас, незважаючи на критику, Трамп сказав, що вважає Макрона "другом", а Стармера назвав "дуже хорошим хлопцем".

Макрон приїде до Вашингтона вже в понеділок, а Стармер - у п'ятницю.

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Трамп і війна в Україні

Ще за часів президентських перегонів Трамп привселюдно заявив, що коли стане президентом США, то закінчить війну в Україні за добу. Однак, вигравши вибори, він зрозумів, що свою обіцянку виконати не зможе, хоча й взявся одразу ж до вирішення українського питання.

А нещодавно з'явилася інформація, що Трамп зможе щось зробити ближче до літа.

Нещодавно представники США і РФ провели переговори щодо України в Саудівській Аравії. Це викликало обурення в української влади та Євросоюзу.

А вчора видання TheNew York Times дізналося, що держсекретар США Рубіо телефоном розмовляв із чиновниками з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Американський чиновник намагався запевнити європейських союзників, що причин для занепокоєння немає.

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