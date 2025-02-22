Для виконання плану Стармеру необхідно буде зробити три важливі кроки.

У прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зараз є всі шанси закінчити війну в Україні, убезпечити Європу і налагодити відносини з Дональдом Трампом. Як пише у статті для The Times Едвард Дрюс - колишній спеціальний радник Даунінг-стріт, для цього йому потрібно забезпечити виконання трьох кроків.

"Перше - це кубик Рубіка з гарантією безпеки Великої Британії та Європи", - пише Дрюс.

Так, замість того, щоб безуспішно намагатися переконати Трампа прийняти Україну в НАТО, Стармеру слід створити "Frukus" - альянс Франції, Великої Британії та США. Причому, зазначає експерт, США навмисно стоять на останньому місці в абревіатурі, оскільки вони забезпечуватимуть гарантії безпеки лише протягом семи років. Після цього Польща і Німеччина замінять США, і Frukus перетвориться на "Друзів України і США". При цьому всі країни-учасниці нададуть Україні гарантії за статтею 5 (територія, яку Україна утримує за лінією перемир'я, узгодженою США). Експерт наводить як приклад перемир'я між Північною і Південною Кореєю, яке "витримало випробування часом: 71 рік і більше".

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"Стармер може сказати Трампу: "Ми хочемо, щоб наш континент стояв на своїх власних ногах... Ми просто просимо вас проявити щедрість і надати американську підтримку на перші роки, щоб "Frukus" почав працювати. Якщо хочете, стабілізаційні колеса, щоб привести в рух європейський велосипед", - пише аналітик.

Другим пунктом має бути план з охорони кордону України без участі США.

Як вважає експерт, Стармеру варто "відмовитися від риторики про розміщення британських і французьких військ в Україні, що може зірвати спроби США швидко врегулювати конфлікт". При цьому забезпеченням безпеки на кордоні України мають займатися миротворці ООН, а не західні війська або миротворці ЄС.

Водночас такі війська не повинні оплачуватися з бюджету ООН (з якого США платять непомірно великі 25-27 відсотків, і команда Трампа вже виключила цю можливість), зазначає Дрюс. Він пропонує використовувати для цих цілей податок на продаж російських енергоносіїв.

"Запропонуйте Європі відремонтувати і перезапустити один комплект газопроводу "Північний потік", а на помірні поставки російських енергоносіїв фінансувати нейтральних миротворців України", - пише він.

Третім кроком буде створення нового департаменту під керівництвом Великої Британії, який стежитиме за виконанням умов, досягнутих за посередництва США. Ця місія не має бути покладена на ЄС чи ОБСЄ, які не змогли виконати Мінські угоди, наголошує аналітик.

"Назвіть цей офіс "Департаментом дипломатичного забезпечення" (Dode), дипломатичним братом "DOGE" Елона Маска... Запропонуйте, щоб він звітував перед Білим домом і Держдепартаментом, щоб США були легко поінформовані та забезпечували "тінь сили", - пише він.

Як підсумовує експерт, якщо цьому департаменту вдасться запобігти відновленню конфлікту, це заощадить США сотні мільярдів доларів (таку економію перевершить тільки DOGE).

"Якби Стармер представив цю трилогію обіцянок, Трамп напевно назвав би прем'єр-міністра своїм новим "улюбленим світовим лідером", - стверджує він.

План Стармера щодо України

Раніше повідомлялося, що наступного тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон відвідають Сполучені Штати Америки. Британський політик представить президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні європейських військовослужбовців.

Також ЗМІ писали, що Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для патрулювання неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир.

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