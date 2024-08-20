Проти виступили представники різних політичних сил.

Німецькі політики критикують уряд через заклик міністра фінансів Крістіана Лінднера ветувати нову військову допомогу для України.

Як пише Financial Times, Німеччина є найбільшим військовим донором країни після Сполучених Штатів Америки. Лише цього року вона надасть військову допомогу на близько 7,5 мільярдів євро. "Тиск на бюджет означає, що ця цифра скоротиться: у проекті урядового бюджету на 2025 рік передбачено виділення 4 мілярдів євро", - зазначають журналісти.

19 серпня в уряді спростували негайне скорочення допомоги України, зазначивши, що дискусії щодо фінансування ще тривають. Тим часом канцлер Олаф Шольц перебуває під зростаючим тиском і намагається заспокоїти членів Соціал-демократичній партії, які критично ставляться до подальшої домоги українцям.

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Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот назвав рішення зменшити допомогу "фатальним сигналом". "Українська армія вперше за багато місяців повернулася в наступ. Зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі: Німеччини. Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як замасковане зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", - обурився він.

Голова парламентської групи Німеччина-Україна, політик партії Зелених Робін Вагенер також розкритикував цю ідею: "Складається враження, що йдеться про те, щоб пожертвувати миром і свободою, але залишитися без боргів".

Екс-полковник Родеріх Кізеветтер, який є членом парламентського комітету у закордонних справах, каже, що обмеження "де-факто означають, що Україна буде покинута". "Так не діє жодна самопроголошена провідна країна Європи", - сказав він Der Tagesspiegel.

Зменшення допомоги від Німеччини

У неділю німецькі ЗМІ повідомили, що міністр фінансів тепер відхилятиме нові заявки на допомогу Україні, якщо не вдасться знайти додаткові гроші на це. Рішення не торкнеться програм, які вже профінансували.

На тлі цієї новини стало відомо про різке падіння акцій низки німецьких та оборонних компаній у Європі.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна продовжить підтримувати українську армію коштом заморожених активів Росії.

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