Також у цій галереї виставляться російські антивоєнні художники.

Позашлюбна донька Володимира Путіна, яка навчалася в Парижі, залишилася жити у Франції і тепер працює в художній галереї, де виставляються українські та антивоєнні російські художники. Про це у своєму Фейсбук повідомила російська опозиційна журналістка і художниця Настя Родіонова.

"До мене дійшла чутка: у Studio Albatros і L gallery, де виставляються антивоєнні художники, працює Ліза, яка є донькою Світлани Олександрівни Кривоногих, яка, своєю чергою, за даними низки журналістських розслідувань, була близька до Путіна, а за версією Proekt.media, Ліза - позашлюбна дочка Путіна", - пише вона.

Художниця зазначила, що Studio Albatros відкрито в "історичному місці", яке пов'язане ще з першою хвилею "білої еміграції", тобто за замовчуванням опозиційною до правлячого кремлівського режиму. Крім того, від початку повномасштабної війни Росії проти України саме в цій студії виставляли як антивоєнних російських, так і українських художників, "які, як відомо, зустрічаються тепер на одних майданчиках із росіянами вкрай неохоче і за умови повної репутаційної ясності".

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"Я вірю в презумпцію невинуватості, в те, що діти не несуть відповідальності за злочини своїх батьків. Але, в розпал війни зіткнення людини з родини бенефіціарів режиму з його жертвами є неприпустимим", - пише Родіонова.

Жінка наголосила, що в умовах "загарбницької війни Росії", яка ведеться, організатори будь-яких публічних заходів за участю антивоєнних художників і тим паче "прямих жертв режиму" повинні демонструвати "максимальну прозорість і підвищену чуйність".

"Ми повинні знати, з ким працюємо і вирішувати, чи готові ми до цього. Моя особиста відповідь у цьому випадку - ні. Впевнена, що більшість художників, яких я знаю, як і я, не підозрювали, з ким мають справу, виставляючись на майданчиках Studio Albatros і L gallery. Але, тим паче, не можна це замовчувати, потрібно подивитись углиб чергової безодні і зробити висновки", - резюмувала художниця.

Що відомо про позашлюбну доньку Путіна

Як писав УНІАН, в офіційному шлюбі з Людмилою Путіною російський диктатор виховав двох доньок - Марію та Катерину. Утім, публічно він ніколи не визнавав, що це його діти.

Однак у Путіна, ймовірно, є й інші діти, яких йому народили деякі його коханки. Зокрема, кілька років тому журналісти з'ясували, що в Парижі мешкає дівчина на ім'я Луїза Розова або ж Єлизавета Олегівна Руднова, яка, з високою часткою вірогідності, є донькою російського диктатора.

З'ясувалося, що мати Лізи, Світлана Кривоногих, ще в 1990-ті роки була близько знайома з Володимиром Путіним, який тільки піднімався кар'єрно-політичними сходами до влади. У 2003 році Світлана народила доньку від невідомого чоловіка. І після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилася на мільярдерку.

Поки історія Лізи не потрапила до ЗМІ, вона вела соцмережі та встигла опублікувати свої фото. На них її схожість із російським диктатором (у його молодості, а не зараз, коли він став одутлуватим) просто очевидна.

Відомо, що минулого року Ліза отримала диплом у школі менеджменту в Парижі.

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