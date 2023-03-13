Лютневий землетрус залишив без даху над головою мільйони людей.

Протягом найближчого року влада Туреччини має намір побудувати близько 320 тисяч житлових будинків для людей, які втратили житло в результаті лютневого землетрусу. Про це сказав президент країни Реджеп Таїп Ердоган в ході поїздки в постраждалі райони.

"Ми плануємо завершити будівництво 244 тисяч багатоквартирних і 75 тисяч сільських будинків протягом одного року", – заявив він.

Ердоган також розповів, що в постраждалих від землетрусу регіонах зараз встановлені 426 тисяч наметів для проживання в них людей, які втратили житло. У найближчі 2 місяці влада має намір спорудити 100 тисяч контейнерних будинків.

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За його словами, Катар пообіцяв передати Туреччині 10 тисяч будинків-контейнерів, які ця країна придбала для проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. 4 тисячі таких контейнерів вже доставлені і встановлені.

Лютневий землетрус у Туреччині

6 лютого в південно-східній Туреччині стався потужний землетрус, що спричинив масштабні руйнування в декількох регіонах. Також постраждали прикордонні райони сусідньої Сирії.

За даними ООН, в результаті землетрусу були зруйновані або сильно пошкоджені близько 600 тис.будівель. Постраждали 2,7 млн осіб, загинули – понад 50 тисяч жителів Туреччини і Сирії.

При цьому після основного землетрусу сталося ще безліч слабших поштовхів. Деякі з них все ж виявилися досить сильними, щоб спричинити нові руйнування і нові жертви.

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