Очікується підписання угоди про вільну торгівлю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може прибути до української столиці вже найближчими днями.

Як пише видання Türkiye, у дипломатичних колах широко обговорюють інформацію про те, що турецький лідер у найближчі дні відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського. На порядку денному стоять питання угоди про вільну торгівлю та зусилля щодо припинення війни.

Журналісти зазначають, що значна увага буде приділена економічній співпраці. Очікується, що майбутня угода про вільну торгівлю стимулюватиме зростання товарообігу між країнами та сприятиме процесу відновлення України.

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Нагадаємо, нещодавно посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомляв про підготовку візиту Ердогана, однак він зазначив, що чимало питань "заважають його реалізації".

Роль Ердогана у мирних переговорах

Як відомо, Туреччина з самого початку конфлікту виступає посередником між Україною та Росією. Країна є членом НАТО та одночасно зберігає добрі стосунки з Москвою.

Нагадаємо, Туреччина передавала українській армії військову допомогу. Крім того, країна не визнає окуповані території російськими, а також виступає за "повернення" Криму Україні.

Цього року у Туреччині пройшло декілька раундів переговорів між Росією й Україною. Ердоган підтвердив готовність Анкари знову прийняти сторони.

Анкара також обговорювала можливість проведення саміту за участі Ердогана, Зеленського та Трампа, хоча Кремль відхилив цю пропозицію.

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